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Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu

Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu
18.05.2021 14:45
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." denildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!

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