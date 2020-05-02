Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

02.05.2020 10:14

Son dakika haberi... Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı. Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.