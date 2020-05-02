02.05.2020 09:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı. Bakan Selçuk'un duyurduğu LGS ve YKS sınavları için EBA TV'de özel yayın açıklamasının ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.