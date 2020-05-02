RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Dünya Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

02.05.2020 07:07 - Son Güncelleme: 02.05.2020 07:07
Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar
Virüs fırsatçıları "bu kadarına da pes" dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar