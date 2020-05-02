Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışı yaparken fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.
02.05.2020 07:07
- Son Güncelleme: 02.05.2020 07:07
KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
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