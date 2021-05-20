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Son dakika! Oğuz Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Oğuz Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
20.05.2021 14:10
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Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 53 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından ilk açıklama şarkıcının aranjörlüğünü yapan Özgür Koç'tan geldi. Yılmaz'ın son günlerini anlatan Koç, "Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim şarkılarım öksüz kaldı" ifadelerini kullandı. Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Usta isimden geriye kızıyla yaptığı düet ve şarkıları kaldı...


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