10.06.2020 13:36

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.