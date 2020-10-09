Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı: Umutlar yeniden yeşerdi!

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla harekatın ve bölgede yapılan yardımların görüntülerinin yer aldığı video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen #BarışPınarıHarekâtı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz. pic.twitter.com/aIdacScJHL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2020

Ayrıca bölgedeki Suriyelilere, topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam dileğinde bulunuldu.

Paylaşımda yer alan, harekatın ve bölgede yapılan yardımların görüntülerinin bulunduğu videoda, harekat kapsamında tespit edilen el yapımı patlayıcılar ile sığınak ve tünellerin birer birer imha edildiği vurgulandı.

Videoda, harekat kapsamında teröristlerin mevzi haline getirdiği 86 cami ve 7 kilisenin onarılarak yeniden ibadete açıldığı belirtilerek, "Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına geri döndü. Teröristlerin zarar verdiği hastaneler onarılarak hizmete açıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği tadilatı yapılan 400 okulda 35 binden fazla öğrenci eğitim görüyor." ifadelerine yer verildi.

Videonun sonunda, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de barış ve huzura yönelik umutların yeniden yeşerdiğinin altı çizildi.

