Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti 28.02.2020 07:53

İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay’a gelen Bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.