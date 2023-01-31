HİLAL BIYIKLI 3 BİN ŞEHİT VERDİK

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Görmek istemeyen bir göze aydınlık fayda etmez. Ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir. Milli ve Muhammed'i ahlakı içselleştirerek yaşamaktır. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler nice Fatih'lerin matemi olmuştur. İftira salgınına inancımızın şifası ile karşılık veriyoruz. Biz mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak uğruna hilal bıyıklı 3 bin şehit verdik.

MHP ASLINI İNKAR ETMEZ

Milliyetçi Hareket Partisi'ne kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Saklandıkları deliklerden taş atanların bağrından millet tutacaktır. MHP'ye millet duası ve iradesi ile sahip çıkacaktır. Boşuna hayal kurmayın, boşa plan yapmayın. MHP, aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamıza çamur atmaya çalışan asalaklara, aşağının da aşapğısı olanlara eyvallah edersek gök girsin kızıl çıksın.

Fitne saçan gazetecilerin, siyasetçilerin, sosyal medya farelerinin, FETÖ'cü hainlerin, dış bağlantılı casusların rezil olması için bekliyoruz. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecek. Emperyalizmin maşalarına, Müslüman Türk milleti eyvallah etmeyecektir. Ey mi yaman Bey mi yaman göreceğiz. Islık çalan perde arkasında dolaşan aymazları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyoruz.

Bize kan sıçratmak isteyenlerin elinde şehitlerimizin kanı vardır. Operasyon uşaklarına teslim bayrağı çekecek bir korkak aramızda yoktur.

AÇIK HESAP 14 MAYIS'TA GÖRÜLECEKTİR

Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir. Ağızlarından salyalarla istifa edip gidenlerden bahsediyorlar, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlar. Bir yalana bin yalan ekleyip üzerimize geliyorlar. Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek isteyen ardamarı siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyor.

Yazıklar olsun. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarına kendilerini satanlara yuh olsun. Bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Ders almıştır. Onbinlerce vatandaşın MHP'ye kucak açışına hepsi şahit olmuştur. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım. Kaybettikleri bir şeyi bunlara anlatmanın da ağır bir şey olduğunun farkındayım.

KİRALIK ANKETÇİLERE SERT TEPKİ

Kiralık anketçiler Amasya'yı izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına çevireceğiz. Onuruna sahip çıkmak için sıra sende, aziz milletim sıra sende. PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, onlarla yol yürüyen 6'lı masadan hesap sormak için sıra sende, aziz milletim sıra sende. Huzurlu bir Türkiye için sıra sende, aziz milletim sıra sende.

CHP'sinden, İP'ine ve diğer partilere tavsiyem şudur. Hepinizin arıza ışığı yanıyor. Sanayiye gitmek sizi kurtarmaya yetmeyecektir.

YERİN ALTINA GİRSELER DE HESAPLAŞACAĞIZ

Bıyığını kesmiş, ayrılanlar varmış. Manen aramızda olmayanlardan şikayet edecek değiliz. Gönül fermanımıza her gün katılan binlerle yolumuza devam ediyoruz. Bayağı senaryoların önümüzü kesmesine müsaade etmeyeceğiz. Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize saldıranlarla yerin 7 kat altına girseler de hesaplaşacağız. Hukukun imkanları ile layık oldukları yere kavuşturacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SAYFASINI AÇACAĞIZ

Cumhuriyetin yeni yüzyılını umutla karşılayacağız. Cumhuriyetin yeni yüzyılını iftiharla kutlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın tertemiz sayfasını açacağız. Dünyanın nereye ve nasıl gittiğini bütün aşamaları ile yorumluyoruz. Dünyada oynanan büyük oyunların iç yüzünü açıklıkla görebiliyoruz. Türkiye'nin jeopolitik yeri ve önemini görebiliyoruz. Hedeflerimizi reel politik düzlemde tayin ediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hedeflerimiz nedir, bu soruya sürekli cevaplar arıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemek milleti kündeye getirmeye çalışmaktır. Erdoğan'ın adaylığı bal gibi de, buz gibi de yasaya da, anayasaya da uygundur. Tekrar aday olamayacağı iddiası hukuken geçersizdir.

6'LI MASANIN SEÇİM VAATLERİ

Yıkım beyannamesidir. Türkiye'yi sistem krizine sürükleyen sakat bir adımdır. Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine katiyen müsaade etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

Küresel medya Cumhurbaşkanımızın adaylığına muhaliftir. Varsın çıkarcılar, hainler işbirliği yapsınlar. Biz Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz. İstiyorlar ki güdülen, kukla gibi oynanan bir Cumhurbaşkanı olsun. Söz milletindir, sıra milletindir, zillet ittifakı da sıfırı çekecektir.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın, İP başkanı kendi işine baksın. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. MHP de milletvekili sayısını artıracaktır. Korkmasınlar, kaçmasınlar, saklanmasınlar.

ALTILI MASANIN ADAYI

Zillet ittifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. Panik havası gözlerden kaçmıyor. 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Karar veremiyorlarsa, noter huzuruna çıkıp kurayla aday tespiti önlerinden durmaktadır.

Bugüne kadar paylaşılan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnine, Anayasa değişikliği önerisine, seçim güvenliği raporuna yeni zillet halkası ilave edilmiştir. Ortak beyanname yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe güvence, sistem krizine sakat bir adımdır. Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Danimarka başta olmak üzere Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınıyoruz. İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yanayız. EYT düzenlemesinin yasalaşması konusunda üstümüze düşen katkıyı vereceğimizin bilinmesini arzu ediyorum."