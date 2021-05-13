Son dakika metrobüste rehine krizi! İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

İstanbul Haramidere durağında bir şüpheli metrobüsü rehin aldı. Olay yerine ulaşan Özel harekat polisleri uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı.

İddiaya göre metrobüs içinde bulunan uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali K. isimli bir kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.

ÖZEL HAREKAT BÖLGEYE GİTTİ

Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Metrobüste bulunan yolcular araçtan indi.

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