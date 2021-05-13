Haberler Video Haber Videoları Son dakika metrobüste rehine krizi! İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Son dakika metrobüste rehine krizi! İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı

Son dakika metrobüste rehine krizi! İstanbul Haramidere durağında bir kişi metrobüsü rehin aldı
13.05.2021 20:01
Ana Sayfa 00:35
Metrobüsü rehin alan şahsın...
Ana Sayfa 03:02
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:58
İstanbul'da yangın paniği!...
Ana Sayfa 03:10
Çanakkale Boğazı 9 saat tek...
Ana Sayfa 02:57
17-18 Mayıs tatil mi 2021?...
Ana Sayfa 01:46
Babacan’dan profesyonel...
Ana Sayfa 01:48
Bakan Akar'dan Yunanistan'a...
Ana Sayfa 00:28
''Sıraya girdiler'' Petek...
Ana Sayfa 00:53
Çukurova'nın Demir'i paylaştı...
Ana Sayfa 00:35
Aşk iddiaları ayyuka çıktı!...
Ana Sayfa 00:29
Kuruluş Osman
Ana Sayfa 05:57
Ayasofya'da 87 yıl sonra bir...

İstanbul Haramidere durağında bir şüpheli metrobüsü rehin aldı. Olay yerine ulaşan Özel harekat polisleri uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı.


İddiaya göre metrobüs içinde bulunan uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali K. isimli bir kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.

ÖZEL HAREKAT BÖLGEYE GİTTİ
Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI
Metrobüste bulunan yolcular araçtan indi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR

Haber Videoları