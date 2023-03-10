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İntihar sonrası Marmaray'dan açıklama: 'Üzücü olay nedeniyle...'

İntihar sonrası Marmaray'dan açıklama: 'Üzücü olay nedeniyle...'
10.03.2023 11:34 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:36

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Marmaray seferleri neden durdu sorusu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren aksayan seferlerin ardından Marmaray resmi Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapıldı. Peki; Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray intihar nedeniyle mi durdu? İşte detaylar...

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Marmaray Yenikapı istasyonunda bir yolcu intihara kalkıştı. Marmaray açıklama yaptı. Yaşanan intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapıldı. Marmaray seferlerinde yaşanan aksamanın ardından resmi Twitter hesabından konu hakkında bir açıklama yapıldı.

MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?

Merak edilen durumun ardından açıklama Marmaray'ın resmi Twitter adresinden geldi. Yapılan açıklamada; 'Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır' açıklamasına yer verildi.

"TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR"

Son gelen açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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