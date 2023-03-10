İntihar sonrası Marmaray'dan açıklama: 'Üzücü olay nedeniyle...'

Marmaray seferleri neden durdu sorusu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren aksayan seferlerin ardından Marmaray resmi Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapıldı. Peki; Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray intihar nedeniyle mi durdu? İşte detaylar...