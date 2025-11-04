PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika Konya haberleri: Seydişehir'de koruma altındaki yaban keçilerini vuran 3 kişiye 1,9 Milyon TL ceza!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişiye, toplam 1 milyon 901 bin 355 TL ceza kesildi. Olayda iki yaban keçisi ve bir yivli tüfek ele geçirildi.

Yasa dışı avcılığa rekor ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Seydişehir'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ağır para cezası uygulandığını duyurdu.
Ekipler, yasa dışı av ihbarı üzerine harekete geçerek içinde üç kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

İki yaban keçisi ve tüfek ele geçirildi

Araçta yapılan aramada parçalanmış halde iki yaban keçisi ve bir adet yivli tüfek bulundu. Tüfek ve hayvanlara el konulurken, şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

1 milyon 901 bin TL ceza uygulandı

Yapılan değerlendirme sonucunda, kaçak avcılar hakkında 1 milyon 880 bin TL tazminat ve 21 bin 355 TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ekipleri, koruma altındaki türlerin avlanmasına karşı sıfır tolerans politikasıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.

