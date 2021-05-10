SON DAKİKA: Kastamonu'ya şehit ateşi düştü: Uzman Çavuş Murat Nar 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA’da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA’ya sevk edilerek tedavi altına alınan P.Uzm.Çvş. Murat Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 09 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA'ya sevk edilerek tedavi altına alınan P.Uzm.Çvş. Murat Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 09 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.





Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı.

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit oldu.



Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk Bayrakları asıldı.





Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Murat Nar'ın Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran Köyünde defnedilmesi bekleniyor.



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.