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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak: Deniz taştı araçlar su altında kaldı

SON DAKİKA: İzmir'de sağanak: Deniz taştı araçlar su altında kaldı
14.12.2020 10:09
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Son dakika haberine göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak ardından deniz suları yükselerek taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.


İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak ardından deniz suları yükselerek taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.





İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı.




Öte yandan vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardımcı olan site görevlileri de vatandaşların araçlarını güvenli yerlere çekmeleri için uyarıda bulundu.





Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.



İzmir'de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.

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