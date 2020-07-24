Son dakika: İzmir'de korkutan orman yangını!

24.07.2020 20:36

İzmir'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti. Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.