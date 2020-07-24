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Son dakika: İzmir'de korkutan orman yangını!

Son dakika: İzmir'de korkutan orman yangını!
24.07.2020 20:36

İzmir'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti. Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.


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