İzmir'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti. Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.
Son dakika: İzmir'de korkutan orman yangını!
24.07.2020 20:36
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