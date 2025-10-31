İzmir Konak'ta korkunç trafik kazası... Motosikletin yayaya çarptı! Dehşet anı kamerada - Video

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki Mehmet Doğan hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak'ta feci kaza kameraya yansıdı

İzmir'in Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.S.T. (36) yönetimindeki 35 RC 466 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Doğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcu ve yaya yola savruldu.

Motosiklet ise sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Bir kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Doğan ve sürücü M.S.T., ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı sürücü M.S.T., daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.