Son dakika: İzmir Çiğli'de vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

29.07.2020 16:56

Son dakika haberi... CHP'li belediyeler göreve geldikleri günden bugüne vatandaşları canından bezdirdi. İzmir’in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol, bölge sakinlerinin CHP’li belediyeye sert tepki göstermesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı.Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.