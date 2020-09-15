Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

15.09.2020 19:35

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerine yer verdi.