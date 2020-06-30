Son dakika: İstanbul Valiliğinden asker uğurlama görüntülerine ilişkin açıklama: Kuralları ihlal eden şüpheliler yakalandı

30.06.2020 13:38

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, şehrin birçok ilçesinde yapılan asker uğurlamalar sırasında havaya ateş açan, trafik seyrini tehlikeye düşüren ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden şüphelilerin yakalandığını açıkladı.