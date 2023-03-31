İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."