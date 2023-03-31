RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA HABER: İYİ Parti saldırısı faili yakalandı! | VİDEO

SON DAKİKA HABER: İYİ Parti saldırısı faili yakalandı! | VİDEO
31.03.2023 18:12 - Son Güncelleme: 31.03.2023 18:13

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Son dakika haberi! İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Silahlı saldırı sonrası emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."

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