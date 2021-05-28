SON DAKİKA! İstanbul için sevindiren haber! Koronavirüs vaka sayısı yüzde 30 azaldı

Son dakika haberine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısıyla ilgili sevindiren bir haber geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki vakaların son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Covid-19 vakalarının son on günde yüzde 30 oranında azaldığını açıkladı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.





Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.