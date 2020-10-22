Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! Pilot böyle kurtarıldı

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri uçağın içinde bulunan pilotu dışarı çıkardı. Ekiplerin pilotu kurtarma anları canlı yayına böyle yansıdı. işte o anlar...

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.