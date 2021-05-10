RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi: Havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi

SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi: Havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi
10.05.2021 11:55
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Son dakika haberi! MSB, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi." açıklamasında bulundu.


Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.

Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.

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