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    Hakkari'de Eren-14 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi!

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    AA
    Teröristlere 'Eren' darbesi!

    İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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    Haberler Güncel Hakkari'de Eren-14 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi!