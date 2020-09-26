Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

26.09.2020 12:04

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8V65wrPKtF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.