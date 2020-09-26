Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2020
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8V65wrPKtF
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.