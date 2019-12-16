Haberler Video Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier İstanbul'da ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu

Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier İstanbul'da ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporu belli oldu

16.12.2019 12:35

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.


İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in haberine göre İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.
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