Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloyu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısının yayınlandığı haritayı paylaştı.





VAKALARDA DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.







İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.





VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi.