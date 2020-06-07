Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz

07.06.2020 22:26

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan'ın okuduğu Abdurrahim Karakoç'un Vatan ve Biziz şiiriyle cevap verdi. Altun paylaştımında, "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.