Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü 10.02.2020 16:44

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.