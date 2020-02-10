Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.
Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü10.02.2020 16:44
- Son Dakika: İdlib'deki hain saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler: "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" |Video
- Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü
- Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Son dakika: Türk askeri, SMO ile Serakib’e doğru ilerliyor!
- Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Reyhanlı'dan Skorsky'ler havalandı |Video
- Son Dakika: İdlib'de rejim saldırısında 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
- Son dakika: MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu
- Son dakika: Mardin'de PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi |Video
- Af yasasında son dakika açıklaması! Af yasasında kritik tarih belli oldu! Ceza infaz yasası kimleri kapsıyor?
- CHP'den İstanbul ve İzmir'de "rakipsiz" kongre! Partililerden tepki yağdı
- Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü
- Son dakika: AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza anı kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.