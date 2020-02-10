Haberler Video Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü
Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü

Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Başkan Erdoğan MSB Bakanı Hulusi Akar'la görüştü

10.02.2020 16:44

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları