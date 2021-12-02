Haberler Haber Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı!

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı!

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişiklik: Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati atandı!
02.12.2021 16:14
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Son dakika haberleri… Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Yeni Bakan Nureddin Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye’nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır." dedi.

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