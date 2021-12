CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun harcadığı para dudak uçuklattı

CHP'nin, ajansların, FETÖ ve PKK destekçilerinin sosyal medya PR'yla gününü gün eden Ekrem İmamoğlu 2 buçuk yılı aşkın İBB Başkanlığı süresince ne vaatlerini ne de tasarruf uygulayabildi. Üstelik kendisinden önce devreye konulan projeleri bir bir durdurdu.

İstanbul'a katma değer katan icraat yapamayan İmamoğlu'nun yabancı ülkelerden çektiği kredilerle birlikte elindeki devasa bütçeyi hoyratça harcaması tepkilerin odağında.

BÜYÜK SKANDAL!

Paraların akıbetini soran İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 yılında her gün 72,5 milyon lira para harcadığını, 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de 2022 Yatırım Programı'na kaydırdığını belge ve rakamlarıyla ortaya koydu.

"HER GÜN 72,5 MİLYON TL HARCAMIŞ"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından skandal ile ilgili açıklama paylaşan Göksu, şöyle konuştu:

"CHP'li İBB, 2021 yılında her gün 72,5 milyon TL para harcamış. Her gün 72,5 milyon TL İBB 2021 Yatırım Programı'nda yapmadığı 40 ayrı projeyi de aynen 2022 yılına da koymuş. O zaman her gün harcadığınız "72,5 milyon TL nerede?"