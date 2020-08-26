SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/BJcgc3kuGb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020
Bakan Albayrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel videoyuda paylaştı.