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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Ama bugün ama yarın açılacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Ama bugün ama yarın açılacak
10.07.2020 14:21

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.


Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" #AyasofyaCamii" ifadelerine yer verdi.


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