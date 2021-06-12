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Son dakika hava durumu istanbul! Şiddetli yağmur: Yenibosna'da su baskını

Son dakika hava durumu istanbul! Şiddetli yağmur: Yenibosna'da su baskını
12.06.2021 14:21
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Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.


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