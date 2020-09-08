Son dakika: Hatay'daki yangın kasıtlı mı çıkarıldı? Bakan Bekir Pakdemirli'den A Haber'e özel açıklamalar

08.09.2020 10:34

Son dakika haberine göre, Hatay’daki ormanlar Cumartesi gününden bu yana yanıyor. Yangınlara müdahale 4. gününde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, son durumu A Haber’e anlattı.

Hatay'daki ormanlar Cumartesi gününden bu yana yanıyor. Yangınlara müdahale 4. gününde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, son durumu A Haber'e anlattı.

YANGIN KASITLI MI ÇIKARILDI?

Bakan Pakdemirli yangınla ilgili "Arazi şartları çok zorlu ve çetin. Burada yangını söndürmekten çok yangına ulaşabilmek için yol nereden açarız hesabı yapıyor arkadaşlar. Şu an itibariyle yangın kütlesi oldukça küçüldü. Ama hala giremediğimiz noktalar var. Bunların bir kısmına personelin güvenliğinden dolayı girmedik. Bir kısmına da koşullardan dolayı girilmedi. Burası da onlardan bir tanesi. Yangının bütün çıkış sebeplerini ve gidişatına baktığımız zaman bizim arkadaşlar bu yangında kasıt olma ihtimalini kasıt olmama ihtimaline göre daha fazla görüyorlar. Valiliğimiz çalışıyor. Bu konuyla ilgili bulgu olduktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.