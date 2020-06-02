Son dakika: Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın! Trafik kilitlendi

02.06.2020 12:25

Son dakika haberine göre İstanbul Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Haliç Köprüsü'nde patlayan lastiği alev alan hafriyat kamyonundaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Y. yönetimindeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonunun arka lastiği, Haliç Köprüsü Topkapı yönünde seyir halindeyken patladı. Bu şekilde bir süre yola devam eden aracın patlayan lastiği alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay nedeniyle Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.