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SON DAKİKA HABERİ: Sırrı Süreyya Önder’in doktorlarından son durum açıklaması: ’’Refleksleri giderek azalıyor’’
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SON DAKİKA HABERİ: Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından son durum açıklaması: ''Refleksleri giderek azalıyor''

Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:21:53

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul MilletvekiliSırrı Süreyya Önder’in son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin arttığı belirtildi. Daha sonra kameralara karşısına geçen doktorlar bahsettikleri kırılma noktasının nörolojik problemler olduğunu belirtti. "Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı" denildi.

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