Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

18.05.2020 20:11

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.