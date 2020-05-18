RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
18.05.2020 20:11

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

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