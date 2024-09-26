Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 13:24

Yıllar önce Münevver Karabulut'u katleden ve cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığına dair yapılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir kararı aldı. Karara göre Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak DNA tespiti yapılacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na işlemlerin Karacabey Mezarlığı'nda yapılabilmesi için talimat yapıldı.

Münevver Karabululut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir.

Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

FETHİ KABİR KARARI VERİLDİ

Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir.

Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur"

CEM GARİPOĞLU'NUN OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ

Şüpheler üzerine Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de paylaşılmıştı. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulunmuş Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atamıştı.

Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu.

Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!

FETHİ KABİR İŞLEMİ NEDİR?

Fethi kabir işlemi defnedilmiş olan cesedin otopsi için mezardan çıkarılması işlemine denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılabiliyor. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvuruluyor.

Otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür.