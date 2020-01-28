Son dakika haberi... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı 28.01.2020 06:39

Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.