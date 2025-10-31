Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare polis tarafından durduruldu. İddiaya göre Atare'nin motosikletinin altında, seri numaraları önceden tespit edilen rüşvet paraları bulundu. Olayın ardından Atare gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suça karıştığı iddia edilen emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tutuklandılar

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Atare ve Çırakoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatlardan 'masumiyet karinesi' vurgusu

Şüphelilerin avukatları Metin Kesikçiler ve Merthan Ece, tutuklamanın hüküm anlamına gelmediğini belirtti. Avukatlar, "Bu sadece geçici bir tedbirdir. Müvekkillerimizin suçları sabit değildir. Masumiyet karinesine özen gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukatlar ayrıca, yargılama sürecinde tüm delillerin değerlendirileceğini ve gerçeğin ortaya çıkacağını vurguladı.