SON DAKİKA: Bağcılar'da patlama! Yaralılar var!

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte olay mahallinden gelen ilk görüntüler...

İstanbul Bağcılar'da bir binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Patlama mahallede paniğe neden oldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının netleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin incelemesi sürüyor

Polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, bina sakinleri tahliye edildi.

