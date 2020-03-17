Haberler Video Haber Videoları Son dakika haberi... Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!
Son dakika haberi... Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!

Son dakika haberi... Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!

17.03.2020 17:51

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de Çankaya Köşkü'nde yapılacağı belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları