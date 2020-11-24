Son dakika haberi... AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten gündem oluşturan açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, CHP'nin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan"demokrasi" konusunda yardım isteyen ve S-400’ler için rahatsızlığını dışa vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Türkiye'yi dışarı şikayet eden sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır." dedi.

Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK ve MKYK'da Erdoğan, toplantıda hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de günlük hayatta rahatlamaya yol açacak hazırlıkları kurmaylarıyla değerlendirecek.

AK Parti'de ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen illerdeki kongre süreci de tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.

Bu kapsamda artan vaka sayısı nedeniyle ertelenen büyükşehir ve il kongrelerinin salgının durumuna göre önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN MANDACILIĞI KABUL EDEN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Sosyal medya aracılığıyla açıklama da yaptım. Sayın Ünal Çeviköz'ün bazı açıklamaları oldu. Şimdi burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olduğu zaman biraz bekliyoruz. Bu kadar da olmaz. Mesele sadece eleştirmek için değil, siyasetin hiç bir zaman ana motivasyonu olmaması lazım eleştirmek. Temel bir eleştiri getirdik. Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman.



"DEMOKRASİYİ MAL GİBİ GÖRÜP BİR YERDEN BİR YERE İTHAL EDEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Patriot verilirse hala almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bize acil lazımdı ve Rusya'dan aldık. Bu bir kes kopyala siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır. Demokrasiyi mal gibi görüp bir yerden bir yere ithal edebileceklerini düşünüyorlar. Niçin Türkiye'nin hava savunması için elde ettiği tedarik ettiği sistemleri iade edeceksiniz? Ya da Libya'da meşru siyaseti desteklemeyi niye eleştireceksiniz? Ayrıca Suriye'den asker çekmemizi söylüyorlar. Suriye'den asker çekilince ne olacak? Ahlaki olarak asla kabul edilemeyecek bir söz olduğunu söylüyoruz. Uyarmamıza rağmen bu açıklamayı yapan siyasetçi arkadaşımız bunu düzeltmek yerine çıktı, bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi. Demokrasinin evrensel niteliğine dönük olarak bir dayanışma meselesinden bahsetmiyoruz. Tam tersine başka bir yerden ithal demokrasiden bahsediyoruz.



"GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARI YAPMAYIN!"

Şunun söylenmesi gerekiyor ABD hükümetine; Geçmişte yapılan hataları yapmayın. Demokrasimizi tehdit eden unsurlar başka, yeni yönetime şunu söylemek lazım. PKK/PYD'ye Trump döneminde TIR'larla silahlar gönderdiniz, en önemli yaklaşım bu örgüte verilen silahların toplanması, PKK/PYD'ye yönelik olarak eğitim çalışmalarının sonlandırılması ve terör örgütü olarak yaklaşılmasıdır. Diğer bir söylenmesi gereken husus da şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM'nin bombalanmasında terör örgütü FETÖ'nün DEAŞ gibi karşılanmasıdır. DEAŞ'a ne yapılıyorsa FETÖ'ye de aynısı yapılması gerektiği söylenmeliydi. Tam tersi yöne girip, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini eleştiriyor musunuz?

KAPALI MARAŞ TEPKİSİ

Kapalı Maraş'ın da açılmasını eleştiriyorlar. KKTC'ye Güney Kıbrıs'la aynı hukuk çerçevesinde yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla bunlar demokratik açıdan dayanışma anlamına gelmeyen sözlerdir. Demokratik açıdan karşılıklı olarak değer dayanışması anlamına gelmeyen sözlerdir. Bir de kendisini demokratik bir irade yerine koyup kendi ülkesini başka ülkeye şikayet edip bir demokrasi talebinde bulunuyor. Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur öz eleştirilerine girmeleri kendileri için ve ülke için faydalı olacaktır.

TÜRKİYE'DE "REFORM"

Önemli bir reform eylemini Türk siyasi hayatına paketlerle uygulamalarla ortaya koyduk. Reform demek demokrasinin toplumun tüm kılcal damarlarına ulaşması demektir. Dolayısıyla reform süresi demokrasinin derin sürecidir. Toplumun çıkarları değişir, vatandaşımızın taleplerinin devletimize yansımasında yeni ihtiyaçlara gerek duyulur.

TÜRK GEMİSİNDE HUKUK DIŞI ARAMA: "SON DERECE YANLIŞ BİR İŞ YAPTILAR

Yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Hamburg isimli savaş gemisi, Ambarlı limanından insanı yardım taşıyan gemimize müdahale etmiştir. Şu net bir durumdur. Burada herhangi bir şekilde ambargoyu delen Türkiye devleti değildir. O toplu mezarların getirdiği yükten kurtulmak için Türkiye'ye karşı yanıltıcı propagandalar üretenler bu tip bir takım haberler üretiyorlar. Almanya ile bu konularda yakın bir istişaremiz var. Bütün bunları dikkate alarak bu tip eylemlerde bulunmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Bu aramalar korsan aramalardır. Tabi sonra ülkemizin itirazıyla aramayı sonlandırmışlar. AB kendi üyesi olan bazı ülkelerin gayri meşru girişimlerinin peşinden gitmemelidir.

DAĞLIK KARABAĞ AÇIKLAMASI: "TÜRK ORDUSU..."

Kazanımlar bundan sonra önemlidir. Bu anlaşmaya bağlı olarak 20 Kasımda Azerbaycan ordusu girdi. Şimdi burada Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile ortak merkez kurularak. Türk ordusu bu barışın kazanımları konusunda gözlem yapacak. TBMM'de yetkiyi verdi.

AVRUPA'DA İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER

Fransa yanlış uygulamaları sürdürüyor. Fransa'nın içerisindeki tartışmalarda son derece doğru mecralarda seyrediliyor. Bu bir hastalıktır. Yani DEAŞ insanlık için en tehlikeli terör örgütlerinden biriyse Avrupa'da DEAŞ'ın karşılığı faşistlerdir. Doğru prensiplerle bunlarla mücadele edilmesi gerekir.

SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ...



BÜLENT ARINÇ'IN İSTİFASI

Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'da Arınç'ın söylemleri kabul edilmedi. Bu değerlendirmelere katılınmadığı ifade edildi.

REFORM ÇALIŞMALARI

Bakanlıklarımızın ilgili çalışmaları var. Bunlar değerlendirilecek aşamaya geldi. Siyasi hukuk konularında partide de yürüttüğümüz konular var. Bu meselede her zaman için yaklaşım şu; vatandaşımızın taleplerinin devlet hayatına daha çok yansımasıdır. Devlet hayatı, demokrasi bunun için var. Toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarının çözülmesi o kadar hızlı hale geliyor.