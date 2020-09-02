Son dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı

02.09.2020 17:52

Son dakika haberi... Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genç futbolcu ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Galatasaray transferi sosyal medyadan paylaştığı bu video ile duyurdu.