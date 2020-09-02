Son dakika haberi... Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genç futbolcu ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Galatasaray transferi sosyal medyadan paylaştığı bu video ile duyurdu.
Son dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
02.09.2020 17:52
- Libya Hükümeti Danışmanı Muhammed Ali Abdullah A Haber'e konuştu: ''Hafter ve Rusya'nın sonu olur''
- Muharrem İnce CHP'den ihraç mı edilecek? İnce'ye yakın kaynaklar A Haber'e konuştu
- Son dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
- Tarım üzerinden algı operasyonu
- İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Son dakika olarak duyurdular
- Külliye'ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan Trabzonspor'u ağırladı
- Yetkililer tek tek açıkladı! İşte Türkiye genelinde vaka dağılımı…
- Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Muazzam bir direniş gösterilmektedir
- Bakan Kurum'dan sel bölgesinde önemli açıklama: 2021'de hazır olacak
- Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen albay oldu
- CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu: Turist yalanı elinde patladı
- Evli manken Pınar Güsar'la yakalanan Barış Atay mağduru oynuyordu... Kavganın nedeni ortaya çıktı!