Son dakika: Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti!

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonrasında istifa kararı aldı.
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonrasında istifa kararı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.