Erman Toroğlu'ndan dev derbi sonrası bomba yorum! Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım 23.02.2020 21:50

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Galatasaray puanını 45 yaptı Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarı Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda Takım Oyunu programında Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün Fenerbahçe bu duruma düştüyse, Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım. Kimseyi suçlamasınlar" ifadelerini kullandı.