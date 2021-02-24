SON DAKİKA! Eren-11 Sehi Ormanları operasyonunun düğmesine basıldı! 2 ilde yüzlerce personel katılıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis ve Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı. Yapılan açıklamada operasyona 781 personelin katıldığı duyuruldu.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis ve Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı. Yapılan açıklamada operasyona 781 personelin katıldığı duyuruldu.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.





Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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