Haberler Video Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında |Video Son Dakika Deprem Videoları
Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında |Video Son Dakika Deprem Videoları

Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında |Video Son Dakika Deprem Videoları

25.01.2020 16:07

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından 17 saat sonra çıkartılan bir anne, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altından çıkarılan bir kadın, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

''ÇOCUKLARIM MERDİVENDE KALMIŞLAR''
Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Ekiplerin, enkazdan çıkardığı kadın ile konuşması kameraya yansıdı. Kurtarma ekipleri, kurtardıkları kadına "Abla yakında gördüğün biri var mı?" diye sordu. Kurtarılan kadın, "Yok, karşı tarafta 3. katta... Benim altımda kaldığım yerin altında çelik kapı var. Merdivende kalmışlar. Çocuklarım merdivende kalmışlar." dedi.

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