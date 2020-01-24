Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi.
Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi24.01.2020 21:08
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