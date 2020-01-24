Haberler Video Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi

24.01.2020 21:08

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi.


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